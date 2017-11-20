В Одессе экс-сержант ВСУ получил тюремный срок за продажу боеприпасов

В Одессе сержанта Вооруженных сил Украины признали виновным в продаже боеприпасов, похищенных с территории одной из воинских частей.

Такое сообщение сегодня, в понедельник, 20 ноября, опубликовала пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины.

Согласно данным надзорного ведомства, Суворовский райсуд Одессы приговорил бывшего заведующего складами взвода обеспечения роты материального обеспечения воинской части к пяти годам тюремного заключения. Кроме того, он был лишен воинского звания "сержант".

Следствием было установлено, что в феврале нынешнего года военнослужащий предложил знакомому купить у него навесную динамическую защиту для танка. Она, согласно выводам экспертов, включает в себя около 260 граммов тротила.

Позже, 9 марта, во время продажи вышеуказанных боеприпасов сержанта задержали сотрудники военной прокуратуры Одесского гарнизона, работники подразделения военной контрразведки и полицейские. К слову, во время вынесения приговора Суворовский райсуд учел чистосердечное раскаяние обвиняемого и добровольное возмещение государству причиненного им ущерба.

В Одессе сержанта Вооруженных сил Украины признали виновным в продаже боеприпасов, похищенных с территории одной из воинских частей.

Такое сообщение сегодня, в понедельник, 20 ноября, опубликовала пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины.

Согласно данным надзорного ведомства, Суворовский райсуд Одессы приговорил бывшего заведующего складами взвода обеспечения роты материального обеспечения воинской части к пяти годам тюремного заключения. Кроме того, он был лишен воинского звания "сержант".

Следствием было установлено, что в феврале нынешнего года военнослужащий предложил знакомому купить у него навесную динамическую защиту для танка. Она, согласно выводам экспертов, включает в себя около 260 граммов тротила.

Позже, 9 марта, во время продажи вышеуказанных боеприпасов сержанта задержали сотрудники военной прокуратуры Одесского гарнизона, работники подразделения военной контрразведки и полицейские. К слову, во время вынесения приговора Суворовский райсуд учел чистосердечное раскаяние обвиняемого и добровольное возмещение государству причиненного им ущерба.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Хмельницкой области экс-майор получил 12 лет за госизмену.