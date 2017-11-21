В Киеве на стадионе "Динамо" подожгли баннер с кумой Путина

В Киеве на улице Грушевского на колоннах входа к стадиону "Динамо" имени Валерия Лобановского активисты подожгли рекламный баннер нового телешоу, ведущей которого станет Оксана Марченко − кума президента РФ Владимира Путина.

Такое сообщение опубликовано на странице движения "Анафема" в социальной сети Facebook.

"Повесить тряпку с ботоскной рожей кумы Путина и дырки Виктора Медведчука в канун годовщины Революции Достоинства. На колоннах стадиона имени Валерия Лобановского. Рядом с местом, где погибли Нигоян и Жизневский. Где были покалечены десятки людей. Это троллинг такой?", − говорится в тексте.

Напомним, Оксана Марченко является супругой политика Виктора Медведчука. Их дочь Дарья – крестница Владимира Путина и Светланы Медведевой – жены российского премьера Дмитрия Медведева.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Оксана Марченко перестала быть ведущей популярного талант-шоу "Х-фактор".