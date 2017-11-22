В Харькове накрыли банду торговцев наркотиками с кокаином на 5 миллионов, опубликованы фото и видео

В Харькове правоохранители задержали членов межрегиональной группировки торговцев кокаином.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Отмечается, что в состав группировки входили жители разных регионов Украины, которые организовали контрабандный ввоз кокаина высокой очистки из Европы. В Украине они сбывали наркотики оптовыми партиями. Правоохранители задокументировали несколько фактов сбыта тяжелого наркотика.

Сотрудники СБУ задержали четырех участников группировки в Харькове во время продажи очередной крупной партии кокаина за 85 тысяч долларов. У подозреваемых изъяли два вакуумных пакета с кокаином общим весом более 1 килограмма, портативные весы и травматическое оружие.

В спецслужбе отметили, что изъятая партия кокаина является рекордной для Харьковской области за последние пять лет. Ее стоимость на черном рынке составляет более 5 миллионов гривень. Задержанным объявлены подозрения в совершении преступления и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве злоумышленники через почту сбывали конфеты с наркотиками.