В Полтаве на судью напали "классические титушки"

Судья из Октябрьского райсуда Полтавы Лариса Гольник сообщила, что на нее напали в городе, говорится на странице пострадавшей в Facebook.

По словам служительницы Фемиды, инцидент произошел вчера вечером — 22 ноября — возле Мемориала Солдатской славы.

Позже Гольник рассказала "Громадському", что ее атаковали "классические титушки".

"Удар был не прямой, а под углом, по голове. Не очень сильный. Наложили шов. Если бы муж меня не защищал, была бы совсем другая история. Ему сейчас тяжело ходить", — отметила судья.

Напомним, 22 октября в селе Хащованя Сколевского района Львовской области возле комплекса отдыха избили нардепа от "Радикальной партии" Андрея Лозового, приехавшего на встречу с избирателями. Узнать больше об инциденте можно здесь.