В Донецке из огнемета расстреляли штаб "гвардии ДНР", есть жертвы — СМИ

В оккупированном российскими военными и боевиками Донецке из огнемета "Шмель" расстреляли здание штаба "100-й мотострелковой бригады".

Количество погибших или раненых, по предварительным данным, до четырех человек, сообщает "Укринформ" со ссылкой на информированный источник.

"Выстрелы попали в кабинет командира бригады. Пока неизвестно, есть ли он среди пострадавших от обстрела", — сказал собеседник агентства.

По его словам, это произошло около 18.00 в среду, 22 ноября.

Кроме того, собеседник агентства рассказал детали взрывов, произошедших накануне в Донецке. В частности, взрывы прогремели, по предварительным данным, в районах штаба армейского корпуса и здания "минобороны" "ДНР".

Напомним, ранее эксперт рассказал о серии диверсий в Донецке: уничтожены "офицеры ДНР".