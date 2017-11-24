Ветеран АТО о бое на Луганщине: наступали "штурмовики" и понесли потери

В районе Крымского Луганской области произошел бой между 58-й отдельной мотопехотной бригадой ВСУ и наступавшей штурмовой группой террористов, противник понес потери, рассказал ветеран АТО, замкомандира "Грузинского национального легиона" Шота Кеделашвили в комментарии "Обозревателю".

По его словам, в результате противостояния украинские воины "немножко сумели передвинуть позицию в нашу пользу", но потеряли пять человек погибшими и четверо ранеными.

Кеделашвили добавил, что у всех легкие ранения, которые не несут угрозы для жизни. "Там была 58-я бригада. С той стороны сначала открыли огонь из минометов и других крупнокалиберных орудий. Потом в наступление пошла штурмовая группа, как они себя называют, которая столкнулась с нашими", — сказал собеседник.

Ранее СМИ со ссылкой на украинских военных писали, что между бойцами и террористами был бой возле захваченного Желобка Луганской области, воины якобы попали в засаду врага и понесли потери.