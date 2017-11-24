"Дьявольщина в Погребище". Самоубийство учительницы стало шестым суицидом в городе

Серия массовых самоубийств молодежи в Погребище Винницкой области пополнилась суицидом 22-летней учительницы.

О происшествии рассказали местные жители. Позже пресс-служба областной полиции подтвердила эту информацию. 33-й канал сообщает, что это уже шестая смерть за последнее время.

22-летняя Вита работала на продленке и параллельно училась в университете. Недавно девушка вышла замуж. У нее были хорошие характеристики и положительные отзывы от коллег. Местные сообщили, что в последнее время девушка пережила несколько стрессов. В полиции предполагают, что это и могло стать причиной самоубийства.

Девушка повесилась в гараже, возле нее нашли две записки. В одной она просила прощения за свой поступок, а в другой – настаивала, чтобы никого не винили в ее смерти. В полиции отметили, что признаков насилия на теле девушки не обнаружили.

Правоохранители начали уголовное производство по факту умышленного убийства с отметкой самоубийство. Расследование еще не закончено.

В последнее время участились случаи суицида среди подростков. Ранее в Деснянском районе Киева 14-летняя девочка выбросилась из окна, расположенного на пятом этаже дома. Предположительно, она совершила суицид из-за того, что мать забрала у нее планшет.