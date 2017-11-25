На Харьковщине кошка задушила трехмесячного младенца

На Харьковщине в селе Цуповка Дергачевского района кошка задушила трехмесячного младенца.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Сообщение о гибели мальчика поступило в полицию от жителей села вечером, 23 ноября. На место происшествия выезжали сотрудники следственно-оперативной группы, ювенальной превенции, эксперты-криминалисты. Предварительно установлено, что родители вывезли на улицу коляску с младенцем для прогулки и на некоторое время оставили ребенка одного.

"Когда взрослые вернулись, то увидели, что в коляску забралась кошка и легла ребенку на лицо. По предварительным выводам экспертов, смерть мальчика наступила в результате асфиксии", — сказано в сообщении.

В Единый реестр досудебных расследований внесена информация по ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Харькове суд приговорил убийцу овчарки 51-летнего ранее судимого местного жителя, добавив частично не отбытое наказание за кражу, к трем годам и четырем месяцам тюрьмы, а 40-летнего харьковчанина — хозяина и заказчика преступления — лишил свободы на три месяца,