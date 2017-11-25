В Киеве мужчина застрелился из револьвера прямо на остановке

На остановке общественного транспорта в Святошинском районе Киева мужчина совершил самоубийство. "112 Украина" сообщает, что он выстрелил в себя из револьвера.

Мужчина совершил самоубийство на улице Гната Юры. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и медики. Погибшему было около 60 лет. По неофициальным данным мужчина был иностранным гражданином. От полученного ранения он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

"Вызов поступил в 18:30. Мужчина возрастом около 60 лет не европейской внешности достал револьвер и выстрелил в себя. Умер он не сразу, приехала скорая помощь, он скончался по дороге в больницу. Личность этого человека не идентифицирована, криминалисты взяли показания у людей", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственная группа и эксперты, подробности выясняются.

Ранее в Киеве на проспекте Победы пьяный мужчина на фуре не справился с управлением, врезался в припаркованный эвакуатор, на полной скорости въехал в иномарку службы такси, а потом влетел в дерево.