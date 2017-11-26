Плотный вражеский обстрел. Волонтер рассказал о погибших бойцах АТО на Донецком направлении

В зоне АТО на Донбассе, на Донецком направлении, есть погибшие украинские военные.

Об этом в своем Facebook сообщил волонтер Семен Кабакаев.

"Опять у нас погибли ребята. За последние несколько часов был плотный обстрел наших позиций на донецком направлении, мы дали достойный ответ, но у нас есть погибшие", — отметил он.

В свою очередь, по информации в Facebook пресс-службы 16-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ, военнослужащий после боя под Крымским 23 ноября попал в плен к боевикам.

"К сожалению, одному военнослужащему батальона не удалось выбраться с поля боя под Крымским — он попал в плен к российским наемникам", — говорится в заявлении.

При этом ранее боевики "ЛНР" заявляли, что взяли в плен украинского военного, сообщил информресурс Ura.ru.

Террористы утверждают, что бойца с ранениями руки и головы украинские военные "отступая, бросили".

На видеозаписи, опубликованной боевиками, боец представился как Роман Фурцев из 58-й отдельной мотострелковой бригады.

Напомним, ранее сообщалось, что на Светлодарской дуге бойцы АТО освободили несколько населенных пунктов.