В штабе АТО назвали число погибших и раненых украинских военных

На Донбассе в зоне проведения АТО результате вражеских обстрелов погибли двое украинских военнослужащих, двое ранены, еще двое получили боевые травмы.

На луганском направлении из 82-мм минометов и гранатометов террористы обстреливали позиции украинских военных возле Новолуганского, а из гранатометов — вблизи Новоалександровки. Из стрелкового оружия боевики вели огонь в районе Станицы Луганской и Крымского, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На донецком направлении гибридные войска РФ обстреливали ВСУ из минометов разных калибров вблизи Павлополя, Невельского и шахты Бутовка.

Из пехотного оружия боевики открывали огонь в пригороде Авдеевки. Несколько часов снайперы обстреливали позиции сил АТО возле Верхнеторецкого.

Как сообщают в штабе АТО, с целью провокационных обвинений боевики вели огонь по очереди по позициям ВСУ и по своим позициям, используя, в том числе, и тяжелое вооружение.

Семь раз украинские военные открывали огонь для подавления активности боевиков.

Напомним, по информации пресс-службы 16-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ, военнослужащий после боя под Крымским 23 ноября попал в плен к боевикам.