В ДТП с участием рейсового автобуса на Харьковщине пострадали семеро

В субботу вечером, 25 ноября, в Харьковской области в результате столкновения легковушки с рейсовым автобусом пострадали 7 человек.

Около 20:30 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, возле села Снежков Валковского района Харьковской области, водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с рейсовым автобусом Mercedes, сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.

В результате ДТП пострадали водитель и две пассажирки Hyundai, а также 4 пассажира автобуса.

Все пострадавшие были доставлены в больницу. Состояние здоровья одной из пассажирок Hyundai средней тяжести, других пострадавших - удовлетворительное. После осмотра врачи отпустили троих пострадавших домой.

Факт ДТП внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее сообщалось, что возле Львова грузовик влетел в рейсовый автобус.