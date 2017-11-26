В ДТП с участием рейсового автобуса на Харьковщине пострадали семеро

В результате ДТП пострадали 4 пассажира автобуса.
Около 20:30 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, возле села Снежков Валковского района Харьковской области, водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с рейсовым автобусом Mercedes, сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.
В результате ДТП пострадали водитель и две пассажирки Hyundai, а также 4 пассажира автобуса.
Все пострадавшие были доставлены в больницу. Состояние здоровья одной из пассажирок Hyundai средней тяжести, других пострадавших - удовлетворительное. После осмотра врачи отпустили троих пострадавших домой.
Факт ДТП внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.
Напомним, ранее сообщалось, что возле Львова грузовик влетел в рейсовый автобус.