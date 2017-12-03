На Николаевщине разбойники поиздевались над пенсионерами и ограбили

В субботу вечером, 2 декабря, во Врадиевке Николаевской области трое неизвестных в масках ворвались в дом супругов-пенсионеров, избили их, связали и, угрожая пистолетом и ножами, требовали отдать деньги, которые есть в жилье.

Разбойники забрали 19 тысяч гривень и карабин домовладельца, после чего скрылись, их ищут, говорится на странице полиции региона в Facebook.

"2 декабря в полицию Врадиевского района обратился 65-летний частный предприниматель с заявлением о том, что на его семью совершено разбойное нападение", — отмечается в сообщении.

По словам мужчины, в его дом по ул. Кооперативная злоумышленники ворвались около 19:00. Правоохранители начали производство по признакам ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса.

Напомним, в ноябре в Житомирской области вооруженные грабители остановили автомобиль предпринимателей и отобрали у них 30 кг ювелирных изделий из золота на 15 млн гривень.