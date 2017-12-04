В Луцке пьяный водитель-лихач укусил копа

В воскресенье, 3 декабря, в Луцке Волынской области правоохранители преследовали водителя-нарушителя на авто Mercedes, после остановки злоумышленник укусил сотрудника полиции при составлении административного протокола.

Лихачу 43 года, результаты проведенных анализов свидетельствуют о том, что он находился в состоянии опьянения, рассказал представитель патрульной полиции города "Українським Новинам".

"… полицейские на улице Киверцовской заметили автомобиль Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Водитель не отреагировал на просьбу полицейских остановиться, и они начали его преследовать", — отмечается в статье.

После того, как правоохранители остановили водителя, оказалось, что у него нет документов, необходимых для управления машиной. Потом водитель укусил полицейского, коп обратился за медпомощью. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее в Киеве водитель на Mazda 3 грубо нарушил правила дорожного движения, за ним начали гнаться полицейские, скорость достигала 190 км/ч, авто удалось остановить, оказалось — оно в угоне. Узнать больше об инциденте можно здесь.