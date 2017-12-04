Стрельба и смерть. В Одессе убили мужчину

В воскресенье вечером, 3 декабря, в Одессе убили мужчину, в городе введен план "Перехват", говорится на странице полиции Одесской области в Facebook.

По ее данным, в 20:14 копам сообщили о стрельбе на ул. Бугаевской, там и нашли тело человека без признаков жизни.

"Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия", — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что в поселке Отыния Коломыйского района Ивано-Франковской области между 16 и 19-летними юношами произошел конфликт, потом младший его участник взял кухонный нож и ударил своего оппонента в живот, пострадавший умер.