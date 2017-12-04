Перевернувшиеся авто и заторы на трассах. Запад Украины накрыли снегопады

В воскресенье, 3 декабря, западные области Украины оказались во власти мощных снегопадов.

На трассе Львов-Трускавец перевернулся автобус с 30 пассажирами. Одну женщину госпитализировали. Причиной аварии стал сильный снегопад, пишет ТСН.

На Ровенщине многокилометровый затор образовался на трассе Киев-Чоп. Вблизи села Крылив в снежной ловушке оказались 12 грузовиков. На помощь водителям направили спецтехнику и спасателей - фуры растащили.

На Закарпатье для грузовиков закрыли Абранский перевал.

На заснеженную и плохо посыпанную дорогу жалуются водители на Львовщине. Из-за сильного снегопада в области ограничили движение грузового транспорта, на трассе Киев-Чоп развернули спасательные посты.

По сообщению пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, из-за непогоды в ночь с 3 декабря на 4 декабря обесточены 88 населенных пунктов во Львовской, Закарпатской и Волынской областях.

"В ночь с 3 декабря на 4 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь и налипание мокрого снега) срабатала система защиты линий электропередач и произошло обесточивание 88 населенных пунктов в трех областях, а именно: Львовская — 41 н.п., Закарпатская — 30 н.п. и Волынская — 17 н.п.", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, на дорогах в Закарпатской области в связи с ухудшением погодных условий образовались большие пробки на дорогах. Об этом в комментарии "112 Украина" заявила спикер главного управления ГосЧС в Закарпатской области Наталья Батыр.

Причиной образований пробок стал выпавший накануне снег. Непогода парализовала движение на горных перевалах, а два десятка населенных пунктов оказались отключены от электроснабжения.

"Продолжается буксировка тяжеловесных транспортных средств, которые застряли на перевалах Воловецкого района Закарпатской области, сейчас привлечено четыре единицы техники закарпатских спасателей и 16 человек личного состава. Ночью решением руководства дополнительно привлечено из Львовской стороны тягач и в 5 утра выехал еще один тягач. То есть пока там работает шесть единиц техники и более 20 спасателей. На 6 утра отбуксировали 22 автомобиля. По предварительной информации, также обесточены 26 населенных пунктов, зафиксировано 26 населенных пунктов, не имеющих света и шесть частично", — рассказала она.

Кроме того, в Карпатах по состоянию на понедельник все еще остается угроза схода лавин.

"У нас более четырех суток наблюдается лавинная опасность в горах, в частности на высокогорье Карпат. Сейчас наблюдается наибольшая лавинная опасность в горах. Призываем людей обязательно регистрировать в поисково-спасательных отделениях, чтобы спасатели могли оказать помощь", — констатировала она.

Напомним, ранее заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова говорила, что будущей зимой в большинстве областей нашей страны ожидается дефицит осадков, температура воздуха в пределах нормы — 5-6 градусов мороза.