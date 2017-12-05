Трагедия на Николаевщине. Подросток повесился на дверной ручке

В понедельник, 4 декабря, в одном из сел Еланецкого района Николаевской области 14-летний парень покончил с собой.

Подросток пришел домой после учебы, закрыл свою комнату на ключ, привязал веревку к дверной ручке, стал на колени и повесился, говорится на странице полиции региона в Facebook.

По словам соседей, семья умершего благополучная. Тело парня направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины трагедии.

Ранее в Деснянском районе Киева 14-летняя девочка выбросилась из окна, расположенного на пятом этаже дома, возможно, она совершила суицид из-за того, что мать забрала у нее планшет.

