Ссора и смерть. В Полтаве женщина убила свою мать

В понедельник, 4 декабря, в Шевченковском районе Полтавы в одной из квартир женщина во время ссоры убила свою мать, злоумышленницу задержали, говорится на странице полиции Полтавщины в Facebook.

Правоохранители узнали о конфликте от соседей, которые услышали крики в жилье.

"33-летняя дочь в ходе ссоры со своей 55-летней матерью нанесла ей телесные повреждения, которые привели к смерти", — отмечается в сообщении.

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Ранее в Бородянском районе Киевской области между беременной девушкой и ее мужем произошла ссора, мужчина начал ей угрожать, разъяренная супруга выхватила у него нож, а потом ударила в шею, ранение оказалось смертельным.