На Сумщине предотвратили теракт. Поймали информатора при закладке двух килограммов тротила

В Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали информатора РФ при попытке заложить взрывчатку на одном из военных объектов.

Правоохранители установили, что житель областного центра был завербован спецслужбами РФ как информатор. Человек, в частности, передавал кураторам данные о военных объектах и правоохранительных структурах региона.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что в начале декабря злоумышленник получил из России новое задание, сообщает пресс-центр СБУ.

"По замыслу кураторов он должен был совершить террористический акт на одном из военных объектов в День Вооруженных сил Украины. Взрывное устройство, эквивалентное почти двум килограммам тротила, было передано путём "закладки", — говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-секретарь УСБУ в Сумской области Олеся Рапута, сотрудники СБУ задержали злоумышленника вечером 5 декабря во время попытки заложить взрывчатку под военным объектом. Она не уточнила название объекта, о котором идет речь, а также его местонахождение.

Сейчас решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.15 и ч.2 ст.258 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник задержан в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области задержали диверсанта с килограммом взрывчатки.