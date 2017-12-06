На Сумщине предотвратили теракт. Поймали информатора при закладке двух килограммов тротила

В начале декабря злоумышленник получил из России новое задание.
Правоохранители установили, что житель областного центра был завербован спецслужбами РФ как информатор. Человек, в частности, передавал кураторам данные о военных объектах и правоохранительных структурах региона.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что в начале декабря злоумышленник получил из России новое задание, сообщает пресс-центр СБУ.
"По замыслу кураторов он должен был совершить террористический акт на одном из военных объектов в День Вооруженных сил Украины. Взрывное устройство, эквивалентное почти двум килограммам тротила, было передано путём "закладки", — говорится в сообщении.
Как сообщила пресс-секретарь УСБУ в Сумской области Олеся Рапута, сотрудники СБУ задержали злоумышленника вечером 5 декабря во время попытки заложить взрывчатку под военным объектом. Она не уточнила название объекта, о котором идет речь, а также его местонахождение.
Сейчас решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.15 и ч.2 ст.258 Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленник задержан в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области задержали диверсанта с килограммом взрывчатки.