Тройное убийство в Донецкой области. Неизвестные жестоко расправились с семьей

В среду, 6 декабря, в поселке городского типа Великая Новоселка Донецкой области нашли убитыми трех человек — мужчину, его жену и сына.

Тела погибших обнаружили связанными, сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

"Сегодня утром в полицию обратился мужчина, который сообщил, что переживает из-за отца, который не отвечает его звонки. Параллельно с тем он приехал к дому, где его отец проживал вместе с семьей, и увидел ужасную картину: убитых 56-летнего мужчину, его 46-летнюю жену и 23-летнего сына", — говорится в сообщении.

Неотложные следственные действия продолжаются, устанавливается круг лиц, причастных к особо тяжкому преступлению.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтаве женщина убила свою мать.