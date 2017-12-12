Избили до смерти и сожгли тело. В Кропивницком жестоко расправились с женщиной

В Кропивницком правоохранители задержали 31-летнего мужчину, который до смерти избил свою 31-летнюю знакомую.

По предварительным данным, трагедия произошла в результате конфликта между потерпевшей и убийцей. После убийства злоумышленник заставил своего родственника вывезти тело женщины и поджечь. Изуродованный труп полицейские нашли в лесополосе, сообщили в пресс-службе областного управления полиции.

"Чтобы уничтожить следы преступления, вероятный убийца заставил своего родственника избавиться от тела жертвы и приказал вывезти его и сжечь. Однако избежать ответственности злоумышленнику не удалось. Меньше часа понадобилось правоохранителям, чтобы установить местонахождение правонарушителя. Убийца задержан и ему объявили о подозрении в совершении уголовного преступления. На территории домовладения работники полиции обнаружили и изъяли вещественные доказательства уголовного преступления — одежду потерпевшей", — рассказал начальник городского отдела полиции Дмитрий Авдеенко.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет, сообщает "Интерфакс-Украина".