На Донбассе обстреляли мэра города, опубликованы фото

В городе Белозерское Донецкой области местный житель с оружием угрожал мэру населенного пункта.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области на своей странице в Facebook.

По предварительной информации, возле здания горсовета 61-летний мужчина произвел выстрел из огнестрельного оружия под ноги мэру города.

Сотрудники полиции задержали нарушителя. У него был изъят обрез охотничьего ружья и граната РГД-5.

Обстоятельства инцидента на данный момент устанавливаются, после чего действиям мужчины будет дана правовая квалификацию. Не уточняется, было ли у мужчины разрешение на хранение оружия и где он взял гранату.

Судя по всему, мэр города Белозерское в результате действий местного жителя не пострадал.

Напомним, 7 декабря в Днепре выстрелом в голову убили мужчину.