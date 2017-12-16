В Николаеве провалился в яму и разбился насмерть морской пехотинец

Сегодня, 16 декабря, в Николаеве на улице Соборной возле Областного дворца культуры провалился в яму и разбился насмерть сержант морской пехоты.

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщают "Новости-N".

Согласно сообщению, мужчина шел по площади Фестивальной в направлении Областного дворца культуры. Возле детской библиотеки №2 "Колобок" прохожий случайно наступил на деревянный щит, закрывавший приямок окна подвального этажа дома. Под весом мужчины гнилые доски проломились, и он провалился в яму. Яма оказалась более трех метров глубиной. Провалившийся мужчина получил тяжелые травмы.

Как утверждают очевидцы, подбежавшие сразу к месту происшествия, в течении примерно 10 минут пострадавший еще подавал признаки жизни. Врач прибывшей скорой спустился к нему, чтобы оказать помощь, однако мужчина уже был мертв.

Тело из ямы извлекли спасатели ГосЧС. Также сообщается, что от погибшего слышен запах алкоголя.

При мужчине обнаружены документы, свидетельствующие о том, что он является военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Его сослуживцы, которые приехали на место происшествия, рассказали, что погибший является сержантом-контрактником подразделения морской пехоты, дислоцированного в микрорайоне Соляные. Он занимал должность старшины батареи.

На месте работает оперативно-следственная группа Центрального райотдела полиции.

Напомним, 10 декабря во Львове в магазине скончался военный инструктор-иностранец.