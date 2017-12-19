Под Киевом задержан иностранец, вербовавший украинок в секс-индустрию

В понедельник, 18 декабря, в аэропорту "Борисполь" (находится под Киевом) правоохранители задержали иностранца, который вербовал украинок для занятия проституцией в Германии.

Злоумышленником оказался 29-летний гражданин Ирана, говорится на сайте Нацполиции в Facebook.

"Женщинам обещал платить 140 евро за час интимных услуг. Половину их заработка должны были получить организаторы "бизнеса", — отметили в ведомстве. Иранец пытался вывезти в ФРГ двух наших соотечественниц в возрасте 21 и 29 лет.

Ранее в Киеве правоохранители задержали местного жителя, который на протяжении трех месяцев совершил три разбойных нападения на один и тот же пункт выдачи мгновенных кредитов. Узнать больше о преступлениях можно здесь.