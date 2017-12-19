В Харькове пьяный мужчина угнал маршрутку и устроил ДТП: фото, видео

В Харькове злоумышленник на остановке общественного транспорта угнал маршрутку, потом не справился с управлением и устроил аварию, никто не пострадал.

Угонщиком оказался 37-летний пьяный мужчина, после ДТП его задержали правоохранители, говорится на сайте ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"… подозреваемый воспользовался отсутствием водителя, сел за руль и поехал в сторону станции метро "Дворец Спорта". Не справившись с управлением, мужчина въехал в автомобиль", — отметили в ведомстве.

Начато производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса. Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее возле Малиновки Харьковской области мужчина открыл огонь из охотничьего карабина, пострадали два парня и попали в реанимационное отделение местной больницы, у них врачи обнаружили многочисленные огнестрельные ранения нижних конечностей и плечевого сустава.