Под авто — три гранаты. СМИ рассказали о подрыве в Харькове Dodge скандального полицейского начальника

В понедельник утром, 25 декабря, в Харькове на улице Культуры подорвали иномарку скандального экс-заместителя главы ГУ Нацполиции в Харьковской области, начальника отдела оперативных разработок в восточном регионе управления оперативных разработок Департамента уголовного розыска Николая Черемухина, под авто было три гранаты.

Коп сообщил полицейским, что около 7:00 услышал взрыв, а поврежденную машину — Dodge — увидел сам, когда вышел из дома, пишет УНИАН со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах Харьковщины.

"Правоохранители, прибывшие на вызов, обнаружили под автомобилем еще три гранаты, которые не сработали", — говорится в статье. На странице полиции региона в Facebook есть информация о повреждении иномарки в областном центре на ул. Культуры.

"… повреждения передней части внедорожника произошло в результате взрыва прикрепленных к авто предметов. Также незначительные повреждения получили семь автомобилей, которые были припаркованы рядом", — отметили в ведомстве.

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса.

Напомним, Николай Черемухин был назначен замначальника ГУ Нацполиции в Харьковской области в октябре 2015 года. Против его назначения на должность выступили активисты. Полицейского начальника обвиняли в преступной деятельности. В начале января 2017-го Черемухин стал начальником отдела оперативных разработок в восточном регионе управления оперативных разработок Департамента уголовного розыска Нацполиции.