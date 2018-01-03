Фатальное празднование Нового года. На Луганщине в доме нашли мертвыми трех молодых людей

В ночь на вторник, 2 января, в Сватово Луганской области в одном из домов нашли мертвыми трех жителей города — 17-летних юношу и девушку, а также 19-летнего парня.

Правоохранители выяснили, что в жилье компания отмечала Новый год, празднование затянулось, предварительная причина смерти молодых людей — отравление угарным газом, говорится на странице ГУ Нацполиции в регионе.

"... в Сватовской отдел полиции поступило сообщение от медиков о том, что в одном из домов по ул. Первомайская — Набережная обнаружены тела 17-летних юноши и девушки и 19-летнего парня", — отметили в ведомстве.

Копы выяснили, что "компания отмечала в доме Новый год, празднование затянулось, и молодые люди остались переночевать в доме и в ночь на 2 января". "После обеда к компании пришел знакомый, который и обнаружил бездыханные тела товарищей и вызвал скорую помощь", — добавили в полиции.

Напомним, в конце декабря 2017 года в центре Ивано-Франковска в одной из квартир умерла целая семья из шести человек, четверо из них — дети. Предварительная версия трагедии — отравление угарным газом.