В Черновцах кинули гранату в здание налоговой: подробности инцидента

В Черновцах неизвестные злоумышленники швырнули гранату в здание Государственной фискальной службы, расположенное на улице Героев Майдана.

Взрыв произошел на втором этаже. Оттуда были эвакуированы более ста людей, сообщает местный портал 0372.ua.

"Злоумышленник бросили гранату в один из рабочих кабинетов. Там произошел взрыв, вылетели стекла. Из помещения ГФС скорая забрала одного полицейского. На месте работают кинологи", - сказано в тексте сообщения.

Как позднее в эфире "112 Украина" заявила спикер ведомства Наталья Непряхина, в результате инцидента пострадал сотрудник налоговой милиции.

"Около 15.00 в помещении ГФС в Черновицкой области прогремел взрыв, - один человек пострадал. Он сейчас в больнице. К счастью, ранение было легкое и сейчас оказывается медицинская помощь. Ведутся следственные действия. После завершения следственных действий будет приниматься решение об усилении режима безопасности объекта", - сказала она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Днепре во время задержания воры открыли огонь и бросили гранату.