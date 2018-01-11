Смертельная инъекция зятю. В Харькове суд дал врачу десять лет тюрьмы за убийство

В Харькове Коминтерновский районный суд приговорил 60-летнего врача-онколога к десяти годам лишения свободы за то, что он сделал своему зятю смертельную инъекцию.

Мужчину признали виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса), говорится на сайте прокуратуры Харьковской области.

По данным ведомства, обвиняемый не признал свою вину.

Прокуратура доказала, что в феврале 2015 года вечером медик пришел в квартиру, где жила его дочь вместе с ребенком и мужем. Дома никого не было, мужчина открыл дверь своими ключами и зашел в помещение, переоделся в старую неприметную одежду и пошел ждать приезда зятя у гаража.

В то время супруги конфликтовала и собиралось разводиться. Между зятем и отцом жены отношения тоже значительно ухудшились.

"Когда зять вышел из машины, злоумышленник уколол ему в правое бедро иглу со шприцем и ввел медицинский препарат. Мужчине стало плохо. За несколько минут до своей смерти он успел позвонить брату и сообщить, что тесть сделал ему инъекцию в ногу", — сказала прокурор Харьковской местной прокуратуры №5 Виктория Тугайбей.

Согласно выводам экспертов, причиной смерти 40-летнего мужчины стала сердечно-легочная недостаточность. "Это могло произойти в результате действия миорелаксантов. В частности, лекарственного средства "Ардуан", который вводят пациентам при переводе их на искусственное дыхание и, если после введения препарата не подключить аппарат искусственного дыхания, человек умирает", — добавила прокурор.

"В ходе следствия было установлено, что тесть, как практикующий врач-онколог, имел доступ к подобным лекарственным средствам и заранее готовился к убийству. После совершения преступления он пытался уничтожить следы преступления, а убийство выдать за естественную смерть... Кроме того, убедившись, что зять не подает признаков жизни, он перетащил тело в безлюдное плохо освещаемое место, чтобы его не сразу заметили прохожие", — отмечается в сообщении.

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