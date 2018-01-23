Грабеж, наезд на копа. В Одессе с погоней и стрельбой поймали злоумышленников, фото

В Одессе злоумышленники из автомобиля местной жительницы украли сумочку и уехали на иномарке, за машиной погнались сотрудники полиции, нарушители наехали на одного них правоохранителей.

Копам удалось поймать беглецов со стрельбой, говорится на сайте Нацполиции.

"Потерпевшая вышла из машины, оставив открытыми двери. В это время к ней подошел мужчина и начал рассказывать о неисправности, которая якобы есть у ее транспортного средства", — отметили в ведомстве.

Пока незнакомец отвлекал внимание, его пособник вытащил из салона сумочку. В этот момент подъехал автомобиль Volkswagen, в салоне которого находились еще двое мужчин, — злоумышленники сели в машину и скрылись.

Женщина сразу же сообщила о случившемся в полицию, через несколько минут экипаж патрульной полиции обнаружил указанное в ориентировке авто. Копы пытались остановить подозреваемых, однако те начали скрываться. Нарушители создавали аварийные ситуации на дороге, подвергая опасности прохожих.

"… Volkswagen столкнулся со служебным автомобилем правоохранителей и совершил наезд на патрульного. Один из злоумышленников бросился на полицейских с ножом", — добавили в Нацполиции.

Для прекращения противоправных действий и задержания правонарушителей патрульные применили табельное огнестрельное оружие, все четверо мужчин задержаны. Пострадавшего правоохранителя доставили в больницу.

Сведения о случившегося внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса, также решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области (Буковина) правоохранители задержали банду рэкетиров, они требовали от мужчины деньги, принесли ко двору его дома надгробный венок.

