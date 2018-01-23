Грабеж, наезд на копа. В Одессе с погоней и стрельбой поймали злоумышленников, фото

В городе мужчины из машины местной жительницы украли сумочку, отметили в Нацполиции.
Копам удалось поймать беглецов со стрельбой, говорится на сайте Нацполиции.
"Потерпевшая вышла из машины, оставив открытыми двери. В это время к ней подошел мужчина и начал рассказывать о неисправности, которая якобы есть у ее транспортного средства", — отметили в ведомстве.
Пока незнакомец отвлекал внимание, его пособник вытащил из салона сумочку. В этот момент подъехал автомобиль Volkswagen, в салоне которого находились еще двое мужчин, — злоумышленники сели в машину и скрылись.
Женщина сразу же сообщила о случившемся в полицию, через несколько минут экипаж патрульной полиции обнаружил указанное в ориентировке авто. Копы пытались остановить подозреваемых, однако те начали скрываться. Нарушители создавали аварийные ситуации на дороге, подвергая опасности прохожих.
"… Volkswagen столкнулся со служебным автомобилем правоохранителей и совершил наезд на патрульного. Один из злоумышленников бросился на полицейских с ножом", — добавили в Нацполиции.
Для прекращения противоправных действий и задержания правонарушителей патрульные применили табельное огнестрельное оружие, все четверо мужчин задержаны. Пострадавшего правоохранителя доставили в больницу.
Сведения о случившегося внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса, также решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).
Ранее сообщалось, что в Черновицкой области (Буковина) правоохранители задержали банду рэкетиров, они требовали от мужчины деньги, принесли ко двору его дома надгробный венок.