Драка, сотрясение мозга. На Закарпатье школьница устроила разборки из-за парня

В поселке Вилок Закарпатской области после уроков в школе 10-классница Ангелика подстерегла 8-классницу Регину, обвинила ее в том, что она заглядывается на парня, который ей нравится.

Между ученицами произошла драка, младшая девочка получила сотрясение мозга и попала в больницу, говорится в сюжете ТСН.

"Она начала меня за волосы, а я за нее — и так началась драка… угрожала, что я буду битая и убита", — рассказала пострадавшая. По данным издания, за происходящим наблюдали около десяти человек.

Избиение Регины прекратил учитель информатики Александр Семен — стал между ученицами, усадил 8-классницу в свою машину и пытался уехать. "Я ее повез домой, она еще немного побегала возле машины, хотела также ее достать, скажем так", —сказал педагог.

Ранее СМИ узнали, что в городе Ватутино Черкасской области учительница танцев ударила по уху 11-летнюю девочку Таню, ученица попала в местную больницу, у нее сотрясение мозга.