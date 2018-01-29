В полиции назвали причину взрыва в Харькове

Начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех заявил, что в Харькове возле аптеки, по предварительным выводам специалистов, взорвалась граната направленного действия.

Женщина, которая работала в аптеке, увидела на лестнице пакет, в нем был металлический предмет — она его взяла и уронила, после чего произошел взрыв, рассказал он журналистам, говорится на странице выпуска новостей местного телеканала ОТБ "Новини "Сьогодення" в Facebook.

"Как сообщила женщина, она занимается уборкой здесь, в аптеке. После того, как она произвела уборку, она спускалась вниз. Увидела на лестнице большой пакет. Попросила своего внука, чтобы он отошел на несколько ступенек выше. Подошла к этому пакету. Внутри она увидела металлический предмет, который она взяла. Он выпал у нее из рук, после чего произошел взрыв", — отметил начальник ГУ Нацполиции.

Напомним, утром 29 января в Харькове на ул. Клочковская прогремел взрыв, пострадали два человека — в больницу доставили 53-летнюю женщину и мальчика, 2016 года рождения. Узнать больше об инциденте можно здесь.