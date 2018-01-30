Гибель курсанта в Харькове. Отец уверен, что парня убили

Отец погибшего курсанта Харьковского национального университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба (находится в Харькове) Дмитрия Зобнина Сергей уверен, что парня убили сослуживцы.

Никаких причин совершать самоубийство у его молодого человека не было, рассказал мужчина журналисту NewsRoom.

"… тело Димы нашли в коридоре корпуса "Б", где в тот момент находился дневальный и не мог не услышать выстрел. При этом между предполагаемым самоубийством и временем обнаружения тела прошло три часа, в течение которых злоумышленники могли уничтожить улики", — отметил собеседник.

По его словам, подозрения в том, что сына убили, у него возникли почти сразу. "Я попросил проверить на следы пороха одежду тех, кто был с ним в патруле, но ничего этого не сделали. Другие ребята мне говорили, что слышали подозрительный шум около 19:30, а труп обнаружили только в 22:30. Я уверен, что за это время причастные убрали все следы", — добавил Сергей.

Мужчина уверен, никаких причин совершать самоубийство у его сына не было, в день трагедии он вел себя как обычно, и утверждения о том, что курсант был в подавленном состоянии — ложь.

"Утром у него сломался ноутбук, Дима взял деньги и отнес его в ремонт, потом подстригся, купил покушать на три дня. Разве так делает человек, у которого все плохо и который планирует покончить с собой?" — спросил отец.

Возможной причиной случившегося он назвал нетерпимость сына к наркотикам. Дмитрий рассказывал близким, что в части нередко употребляют запрещенные вещества. Сергей считает, что из-за этого у него происходили конфликты с сослуживцами, и один из них и мог закончится для парня трагически. Мужчина пожаловался, что полиция не хочет рассматривать эту версию и настаивает на самоубийстве.

Напомним, вечером 28 января в Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба нашли мертвым курсанта инженерно-авиационного факультета. В командовании Воздушных Сил ВСУ сообщали, что парень умер в результате огнестрельного ранения во время выполнения служебных задач в суточном наряде. Узнать больше об инциденте можно здесь.