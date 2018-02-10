Не суицид. В полиции раскрыли подробности гибели 10-летней девочки на Одесчине

В селе Новая Ивановка Арцизского района Одесской области 10-летняя девочка не совершала самоубийство, по результатам проверки, ребенок погиб вследствие несчастного случая.

Расследование продолжается, окончательная причина смерти устанавливается, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в регионе.

"… после окончания занятий в школе девочка пошла домой. В школе между ней и другими школьниками конфликтов не было. Придя домой, она переоделась и пошла играть со своими младшими братьями на чердак соседнего дома, который тоже принадлежит родителям умершей", — отметили в ведомстве.

По его данным, "во время игры ребенок засунул голову в кольцо изолированного провода, привязанного к деревянной опоры чердака, после этого она пошатнулась и упала, попав в петлю". "Перепуганный младший брат девочки слез с чердака и побежал за помощью", — добавили в полиции.

Мальчик вернулся со старшими братьями, однако девочка уже была без сознания, дети пытались спасти ее, но тщетно. Поняв, что сами не справятся, они сообщили о трагедии родителям, которые, в свою очередь, вызвали фельдшера. Начато производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Напомним, в селе Новая Ивановка мальчик нашел тело девочки в петле на чердаке дома 8 февраля. В полиции сообщали, что, по предварительным данным, ребенок свел счеты с жизнью.

