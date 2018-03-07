В Киеве иностранцы несколько раз ударили ножом таксиста и угнали авто

В Святошинском районе Киева трое злоумышленников несколько раз ударили ножом таксиста-местного жителя и скрылись на его автомобиле, пострадавший госпитализирован.

Нападавшими оказались иностранцы, 1982, 1986 и 1972 годов рождения, они задержаны, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в столице.

"...мужчина привез незнакомцев по указанному адресу. Вместо платы таксист получил несколько ударов ножом. После этого злоумышленники оставили раненого киевлянина на улице, завладели его Toyota Camry и скрылись", — отметили в ведомстве.

Информацию о завладении машиной передали всем патрулям, уже через час полицейские остановили похожий по описанию автомобиль на выезде из Киева. Водитель рассказал оперативникам, что авто ему не принадлежит. По его словам, ему позвонил товарищ и попросил перегнать машину в Глеваху.

Позже правоохранители выяснили, что к завладению иномаркой причастны три иностранца, установили их место нахождения и задержали. Злоумышленники ранее не притягивались к уголовной ответственности.

Одному из мужчин инкриминируют правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса. Также внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК.

Ранее сообщалось, что в Печерском районе Киева на ул. Лютеранской, 30, неизвестный напал на мужчину и ударил его ножом, пострадавший умер. Позже стало известно, что жертвой является директор предприятия "AQ Пластик" 38-летний Сергей Захарчук.