Стрельба и избиение. В Киеве на Печерске напали на иностранца, фото с места происшествия

В понедельник, 2 апреля, в Печерском районе Киева произошла стрельба, неизвестные избили иностранца.

Пострадавший получил ушибы, говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в столице.

"В 16:50 поступило сообщение, что на улице Верхней слышны выстрелы. На месте происшествия полиция обнаружила автомобиль Porsche Cayenne, возле которого нашли две гильзы", — отметили в ведомстве.

По словам свидетелей, после того как прозвучали выстрелы, от этой машины отъехали два авто. "Пострадавшего иностранца, 1988 г. р., с побоями с места происшествия забрала скорая: он рассказал, что его избили неизвестные", — добавили в Нацполиции.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы территориального и главного управлений полиции. В иномарке копы нашли револьвер, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, 1 апреля в Святошинском районе Киева парни восточной национальности напали на семью — разбили голову одному мужчине, а другому — нос. Узнать больше о случившемся можно здесь.