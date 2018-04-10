Стрельба в Киеве. У ночного клуба ранили парня, опубликованы фото и видео

В ночь на вторник, 10 апреля, в Киеве на проспекте Победы 47 возле ночного клуба Duty Free произошла стрельба, в результате есть раненый.

Происшествие случилось около 01:45. По словам полицейских, компания молодых людей стояла на улице возле заведения, мимо проходил мужчина. Между ними произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. В итоге прохожий достал пистолет и выстрелил, сообщает kiev.informator.ua. На место происшествия прибыла полиция и скорая помощь.

Пострадавший от комментариев отказался, однако заверил, что наткнулся на гвоздь. Его госпитализировали медики с ранением левой ноги, предположительно от патрона Флобера. Стрелявший скрылся с места преступления. В настоящее время полиция устанавливает личность стрелявшего.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве компания стреляла по окнам жилых домов.