В киевском парке произошла массовая драка, пьяный атошник бросил гранату — СМИ

В Деснянском районе Киева произошла драка с участием пяти человек, в ее ходе пьяный АТОшник бросил людям под ноги гранату, злоумышленник задержан.

Инцидент произошел возле станции метро "Лесная" в парке "Киото", один человек серьезно пострадал, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Автопатруль "Майдан" совместно с Police 911 задержал нападавшего. Один из участников драки серьезно пострадал", — отмечается в сообщении.

Пострадавший попал в больницу скорой медицинской помощи, у него множественные осколочные ранения нижней части тела. Пострадал и АТОшник: в ходе задержания он пару раз упал лицом в асфальт.

Напомним, 1 апреля в Святошинском районе Киева парни восточной национальности напали на семью — разбили голову одному мужчине, а другому — нос. Узнать больше о случившемся можно здесь.