"Из-за дивана лишь ножки торчали": в Одесской области из-за пьяного отца погибла 7-месячная девочка

В Одесской области из-за пьяного отца погибла семимесячная малышка и чуть не умерла ее сестра.

Четырехлетнюю сестренку удалось вывести из алкогольной комы.

Трагедия произошла в многодетной семье в Одесской области. Пьяный отец крепко спал, а матери дома не было. Когда она вернулась, застала двух дочерей без сознания. "Ребенок один на полу лежит, вторая – за диваном", – рассказала впоследствии мать.

Женщина тут же вызвала "скорую", чтобы детей отвезли в реанимационное отделение. Семимесячная Злата застряла между диваном и стеной. Она умерла по дороге в больницу.

Причину смерти пока установить не удалось: возможно, ударилась головой или задохнулась.

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