Полиция рассказала, что случилось с мужчиной, который бросался на копов с топором: видео

В Запорожье патрульные ранили мужчину, который бросался на них с топором.

Полицию на помощь вызвали медики, прежде чем ехать к буйному пациенту. Как рассказала жена нового "Раскольникова", ее муж уже четвертый день подряд пил в кафе. Когда прибыл наряд, тот согласился поехать в наркодиспансер, но лишь после визита домой.

Там мужчина выхватил топор и стал бросаться на людей.

Патрульные долго пытались успокоить хулигана, но, когда тот бросился на девушку-патрульную, ее коллеги применили табельное оружие.

Хулигану прострелили голень и коленный сустав. Его забрали в больницу.

Напомним, на севере Китая в провинции Шэньси вооруженный ножом мужчина напал на среднюю школу. В результате нападения семь учеников погибли, еще 12 получили ранения.