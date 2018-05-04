В Киеве фура подрезала мотоцикл, пилот погиб: фото и видео с места ДТП

В четверг поздно вечером, 3 мая, в Святошинском районе Киева фура MAN подрезала мотоцикл, байк зацепил отбойник, машину, а потом упал на дорогу, пилот погиб.

Авария произошла около 23:00 на проспекте Победы, 142а, пишет "Информатор".

По предварительным данным, транспортные средства ехали в сторону Брест-Литовского шоссе, грузовик — в среднем ряду, а мотоцикл — в крайнем левом, во время движения MAN подрезала другая фура и скрылась.

"Чтобы избежать столкновения, водитель тягача принял влево, и мотоцикл попал в мертвую зону зеркал грузовика... В результате этого мотоциклист зацепил отбойник, а потом саму фуру, и упал на дорогу. Байкер остался лежать в крайней левой полосе, а мотоцикл улетел дальше по дороге", — отметило издание.

Ранее сообщалось, что вечером 3 мая в Дарницком районе Киева авто Mercedes влетело под платформу, на которой по железной дороге поезд перевозил танк, серьезно пострадал пассажир машины.