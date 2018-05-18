Столкновение и смерть. На Кировоградщине в ДТП погиб маленький ребенок

Возле села Писаревка Кировоградской области столкнулись две иномарки, пострадали три человека, на месте происшествия погиб маленький ребенок.

В авто малыш не находился в специальном кресле, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"… Renault вылетел навстречу Mercedes. Трое взрослых пострадали, а ребеночек погиб на месте", — отмечается в сообщении.

Напомним, 17 апреля утром в Кривом Роге Днепропетровской области на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов произошла авария с участием авто Mazda, маршрутного такси и автобуса, сначала сообщалось о восьми жертвах, а позже их количество возросло до 11.

В совершении ДТП подозревали водителя иномарки Александра Волкова, суд арестовал его на два месяца без права на внесение залога. СМИ писали, что у мужчины диагностировано онкологическое заболевание, он находился в больнице под конвоем. В начале мая — 2 числа — подозреваемого перевели в Криворожский следственный изолятор, а через несколько дней стало известно, что он умер.