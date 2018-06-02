СМИ узнали о состоянии мальчика, которого сбило авто копов в Киеве

Госпитализированный мальчик Саша, которого в Дарницком районе Киева сбил полицейский автомобиль, находится в сознании.

Ребенок дышит сам, разговаривает, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Новости по Саше с Григоренко… сегодня, возможно, будут оперировать ключицу", — отмечается в сообщении.

Ранее СМИ писали, что вечером 31 мая в Киеве на проспекте Петра Григоренко авто Volkswagen из кортежа президента Петра Порошенко на пешеходном переходе сбило ребенка на велосипеде. Позже в полиции сообщили, что в ДТП попала машина копов, которая выполняла спецзадание.