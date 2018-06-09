В Днепре парень задержал разбойников-близнецов

Злоумышленники оказались жителями Каменского, отметили в Нацполиции.
Инцидент произошел на ул. Привокзальной, во время задержания произошла стрельба, один из разбойников был ранен, говорится на сайте Национальной полиции.
"Свое преступление брать детально спланировали заранее. Угрожая пистолетом, они забрали у кассира всю сумму и даже упаковали деньги в рюкзак. Правда, воспользоваться выручкой не пришлось", — отметили в ведомстве.
По его данным, уже через несколько минут на пороге появился молодой человек, который узнал о нападении на обменник от своей девушки — сотрудницы салона красоты, расположенного рядом.
"Полицейские... надели наручники уже на безоружных преступников... Парень не растерялся — выбил из рук разбойника пистолет и повалил его на пол… Задержанными оказались двое 26-летних братьев-близнецов, жители г. Каменское", — добавили в Нацполиции.
Орудие преступления — пистолет Макарова с глушителем — изъяты и направлены на экспертизу. По факту случившегося начато производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса.
Напомним, в конце октября 2017 года стало известно, что Ровенской области 73-летняя пенсионерка задержала двух воров и передала их полиции. Узнать больше о случившемся можно здесь.