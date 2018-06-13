Суд вынес Крысину новый приговор за убийство журналиста Веремия

Апелляционный суд Киева после рассмотрения апелляции по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия назначил Юрию Крысину новое наказание – вместо условного срока ему дали пять лет лишения свободы.

"Крысину таки дали реальный срок! Приговор апелляции – пять лет лишения свободы!" – написал адвокат Павел Дикань в Facebook.

Крысин на данный момент является фигурантом трех судебных процессов. Первый – в апелляционном суде, где рассматривается условный приговор в деле об убийстве в феврале 2014 года журналиста Вячеслава Веремия.

В декабре 2017 года судья Шевченковского суда Олег Линник вынес Крысину условный приговор, который вызвал возмущение в обществе, в Киеве прошли акции протеста с требованием пересмотреть дело. В частности, в начале марта возле Дарницкого райсуда Киева активисты "Национальных дружин" и националистической организации С14 забросали снежками, заплевали и несколько раз ударили обвиняемого. В мае 2018-го Линник подал в отставку с поста судьи.

Второе дело – о нападении и стрельбе на киевской автозаправке "Народная" в мае 2016 года. Его рассматривает Соломенский райсуд. По данным следствия, Крысин собрал группу титушек и пытался "отжать" заправку в интересах третьих лиц.

Третье дело – о пытках во время Майдана и противодействии мирным собраниям. Его рассматривает Дарницкий суд. Именно в рамках этого процесса 29 марта 2018 года Крысину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. 24 мая меру пресечения продлили еще на 60 суток – до 20 июля включительно.

Напомним, Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года на улице Большой Житомирской в Киеве. Его жестоко избили, нанесли огнестрельное ранение в спину, в результате чего 15 февраля он умер в больнице. По данным следствия, в преступлении принимали участие пять человек.