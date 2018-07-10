Жестокое убийство женщины на Житомирщине: задержан и арестован подросток

В Житомирской области задержан 15-летний подросток, подозреваемый в жестоком убийстве жительницы Бердичева, суд избрал парню меру пресечения в виде ареста без права внесения залога.

Преступление было совершено 5 июля, подростка задержали 7-го, собраны неопровержимые доказательства того, что именно он является убийцей, рассказал на брифинге в Житомире начальник Главного управления Нацполиции в регионе Вячеслав Печененко, пишет УНИАН.

"Их (доказательства — Ред.) нашли как на месте преступления, так и в местах, где злоумышленник выбросил вещи. Также есть свидетели совершения убийства", — отметил он.

По словам Печененко, парень ранее к уголовной ответственности не привлекался, с жертвой знаком не был, а к преступлению тщательно готовился. В частности, в телефоне подозреваемого обнаружили, что в Сети он искал, как убить человека.

"Среди версий, мы можем рассматривать — это психические расстройства. Это — вид какой-то опасной агрессии от телевидения и просмотра фильмов с элементами жестокости", — добавил начальник.

Ранее СМИ сообщили, что в Бердичеве недалеко от собственного дома нашли убитой 37-летнюю местную жительницу Валерию, на ее теле были обнаружены многочисленные телесные повреждения, раны — колото-резаные.