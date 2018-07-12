"Бил женщину по лицу". В США озверевший мужчина отоколошматил подругу своим годовалым ребенком: видео

В штате Калифорния 27-летнего Дэнни Лима арестовали полицейские после того, как он подрался с подругой, в качестве "оружия" используя своего годовалого сына.

Соответствующее сообщение в четверг, 12 июля, опубликовал портал WFIE. Инцидент с дракой оказался запечатлен на камеру видеонаблюдения, установленную в доме соседей Лима.

"Видео показывает, что он ударил ее ребенком, словно бейсбольной битой", − заявил один из полицейских, детектив Чобаковски.

Лим был арестован, а затем выпущен под залог в 50 тысяч долларов США. У ребенка врачи диагностировали множественные травмы − синяки, порезы и ушные кровотечения. Сейчас он находится под наблюдением матери. Лиму предъявлено обвинение в жестоком обращении с ребенком. Суд над ним назначили на 7 сентября нынешнего года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Луганщине задержали мужчину, издевавшегося над ребенком.