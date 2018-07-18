В Киеве произошло смертельное лобовое ДТП, видео 18+

В среду, 18 июля, рано утром в Голосеевском районе Киева лоб в лоб столкнулись автомобили Daewoo Lanos и Mercedes-Benz Vito, погибли два человека, еще два — госпитализированы в тяжелом состоянии.

Авария произошла около 5:45 по адресу улица Саперно-Слободская, 26, пишет "Информатор".

"По предварительной информации, Daewoo двигался в сторону Южного моста по дороге с односторонним движением. По неизвестной причине, Mercedes грубо нарушил правила дорожного движения и выехал ему навстречу", — отметило издание.

В результате столкновения погибли водитель и девушка-пассажир Daewoo, их тела спасателям пришлось вырезать из машины спецсредствами. Пострадали водитель и пассажир Mercedes.

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