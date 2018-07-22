На Яворовском полигоне старшина искалечил солдата за невнимательность

В воинской части А2943, которая расположена Яворов Львовской области, произошло ЧП - старшина жестоко избил подчиненного ему солдата, в результате чего у военнослужащего удалили селезенку.

По словам собеседника издания ZAXID.NET военнослужащего Николая Закордонца, поводом для избиения старшиной Сергеем Липяниным стало то, что 27-летний солдат Вячеслав Явный положил голову на парту во время занятия в части. Разъяренный старшина нанес солдату несколько сильных ударов в живот, после чего Явного пришлось срочно госпитализировать в больницу города Новояворовск. Местные врачи были вынуждены удалить поврежденную селезенку солдата, сообщает.

По словам Закордонца, Липянин, который является родственником начальника штаба воинской части А2943, не раз применял силу в отношении солдат. Свидетели избиения Явного дали показания военной службе правопорядка и полиции, которые занялись расследованием инцидента, а Липянину грозит до 10 лет тюремного заключения.

Пострадавший солдат на данный момент лечится в военно-медицинском клиническом центре Западного региона.

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Напомним, ранее вопиющий инцидент произошел в воинской части №3026 Запорожья, где офицер избил топором солдата.