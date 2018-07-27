Возвращение "лихих 90-х". На Житомирщине фермеров пытали утюгом на глазах у детей: видео

Жестокому нападению подверглась семья фермеров в Житомирской области, при этом бандиты применили пытки утюгом на глазах у детей.

Во время нападения пострадала Любовь Самчик. По ее словам, грабители связали ее и родных, и "ставили утюг на спину, били, душили, приставляли нож к горлу", сообщает ТСН.

В 3:00 ночи я услышала, как кто-то поднимается на второй этаж дома, решила посмотреть и увидела черную тень. Я вышла из спальни и увидела, что они поднимаются – и начала кричать, – рассказала пострадавшая.

Бандиты в балаклавах на глазах у детей пытали родителей, ставили раскаленные утюги на тело их матери и бабушки и угрожали убить.

При этом дом воры оставили лишь на рассвете, забрав деньги и украшения. Добычей воров стали несколько тысяч гривен, 800 долларов и украшения. Нападавшие ушли из дома, но всех оставили связанными.

Пострадавшие сумели освободиться и вызвать скорую и полицию. На место преступления выехали следователи, они уже выяснили, что один из грабителей залез в дом через окно, а затем открыл дверь и впустил остальных. В полиции надеются, что воров могла зафиксировать камера наблюдения, а поэтому преступление можно будет раскрыть по горячим следам.

Напомним, ранее в Одессе раскрыли обстоятельства зверского убийства принятого за валютчика священника из США.